Com os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix entre os titulares, o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões viu-se em desvantagem logo no primeiro minuto, com um golo de Bryan Zaragoza, avançado que viria a 'bisar' para os andaluzes aos 29 minutos, que contaram com o guarda-redes André Ferreira a titular.

O extremo Lamine Yamal, de 16 anos, reduziu para os 'blaugrana' aos 45+2 minutos, num lance em que foi assistido por João Félix, e Sergi Roberto empatou aos 86, antes de Félix introduzir a bola na baliza aos 90+4 minutos, num lance anulado por fora de jogo.

Terceira classificada, com 21 pontos, a equipa treinada por Xavi Hernández, que derrotara, na quarta-feira, o FC Porto para a segunda ronda do Grupo H da Liga dos Campeões (1-0), está a três do Real Madrid, primeiro classificado, e a um da 'sensação' Girona.

Antes, o Atlético de Madrid derrotou a Real Sociedad (2-1), adversária do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, com uma grande penalidade convertida por Antoine Griezmann perto do fim a dar o triunfo aos 'colchoneros', depois dos golos do brasileiro Samuel Lino, para o 'Atleti', e de Mikel Oyarzabal, para os bascos.

A equipa treinada por Diego Simeone alcançou a quarta vitória seguida em 'La Liga' e ocupa o quarto lugar, com 19 pontos, enquanto a Real Sociedad, que defronta o Benfica na próxima jornada da 'Champions', no Estádio da Luz, em 24 de outubro, é sexta, com 15 pontos.

Já o Betis, oitavo, com 15, e com William Carvalho como suplente utilizado, esteve a vencer no reduto do Alaves, com um golo Ayoze Pérez, aos 32 minutos, mas os bascos empataram aos 35, num autogolo do ex-Sporting Hector Bellerín, e ocupam o 17.º lugar, com oito pontos.

O Celta de Vigo, oitavo classificado, com seis pontos, empatou 2-2 na receção ao Getafe, 11.º, com 10, num duelo em que a equipa dos arredores de Madrid esteve sempre na frente, com golos de Borja Maioral, aos dois minutos, e de Mason Greenwood (33) e os galegos igualaram por duas vezes, por Jonathan Bamba (24) e Jorgen Larsen (43).

O defesa Domingos Duarte foi titular no Getafe, mas acabou por ser expulso ainda na primeira parte.

Também hoje, o Villarreal (16.º) foi surpreendido em casa pelo Las Palmas (11.º), com a equipa das Canárias a adiantar-se com golos de Coco (45+2) e Cardona (51, de grande penalidade), enquanto o 'submarino amarelo' apenas reduziu, por Moreno (90+2).

