"O FC Barcelona e Samuel Umtiti chegaram a um acordo para a ampliação do seu contrato até 30 de junho de 2026. O defesa francês reduz parte do salário que ia receber no ano e meio que ainda tinha de contrato (até 2023)", lê-se em comunicado do clube catalão, nas redes sociais.

Com a redução de cerca de 10% do ordenado do central gaulês e o prolongamento no tempo do seu pagamento, o 'Barça' já poderá vir a utilizar Ferran Torres, recentemente contratado aos ingleses do Manchester City.

