No Philips Stadion, as germânicas saíram para o intervalo a vencer por 2-0, com golos da polaca Ewa Pajor (três minutos) e de Alexandra Popp (37), mas, no segundo tempo, as catalãs deram a volta com um 'bis' de Patri Guijarro (48 e 50) e um tento da sueca Fridolina Rolfö (70), antiga jogadora das 'lobas'.

Depois de terem perdido a decisão da época passada para as francesas do Lyon, as tetracampeãs espanholas arrecadaram a segunda 'Champions' feminina, juntando-a à de 2020, e igualaram no ranking de vencedores Umea IK, FFC Turbine Potsdam e Wolfsburgo, que venceu a prova pela última vez em 2014, numa final disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa.

