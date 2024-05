O jovem avançado Lamine Yamal, de apenas 16 anos, inaugurou o marcador aos 40 minutos, e Raphinha, que jogou em Portugal, no Vitória de Guimarães e no Sporting, fechou a contagem, aos 90+3, de penálti, num encontro em que João Cancelo foi titular no 'Barça', mas João Félix não saiu do banco de suplentes, tal como André Silva nos bascos.

Uma semana depois do desaire com o Girona, os 'blaugrana' somam agora 76 pontos, recuperando o segundo posto da La Liga, atrás do já consagrado campeão Real Madrid (90) e à frente do 'vizinho' catalão (75), quando faltam três jornadas para o final da competição.

Por seu turno, a Real Sociedad tem 54 pontos e está na sétima posição, em lugar de qualificação para a Liga Conferência Europa.

