Depois do triunfo épico em Lisboa, contra o Benfica (5-4), para a Liga dos Campeões, o 'barça' entrou com tudo diante do conjunto 'che', com três golos de 'rajada' a acontecerem ainda antes de estarem completados 15 minutos.

O primeiro remate certeiro foi da autoria do holandês Frenkie De Jong, aos três minutos, abrindo caminho para o 2-0, da autoria de Ferran Torres (08), com o brasileiro Raphinha (14) a deixar a partida, praticamente, resolvida.

Ainda antes do tempo de descanso, Fermin Lopez 'bisou', aos 24 e 45+5.

O luso André Almeida constou entre os titulares, mas foi o avançado Hugo Duro (59) a anotar o tento de honra dos visitantes -- que seguem na 19.º posição da competição, com 16 pontos --, que não deixaram o relvado do Estádio Olímpic Luís Companys sem sofrerem mais dois golos.

O sexto dos 'culés' foi da autoria do polaco Robert Lewandowski (66) e o sétimo de Tarrega (75), na própria baliza.

O Real Madrid lidera La Liga, com 49 pontos, contra os 45 do Atlético de Madrid, segundo posicionado, e 42 do FC Barcelona, no último lugar do pódio.

O Athletic Bilbau é quarto, com 40, depois de hoje não ter ido além do 'nulo' (0-0) diante do Leganés.

Com o internacional luso Domingos Duarte entre os titulares, o Getafe deslocou-se ao País Basco e de lá saiu com um triunfo esclarecedor sobre a Real Sociedad (3-0), que sofreu os três golos num espaço de 13 minutos, da autoria do nigeriano Uche (72) e do espanhol Carles Perez (74 e 85).

No primeiro desafio do dia, o Rayo Vallecano deu sequência ao bom momento, somando o sétimo jogo seguido sem perder na La Liga, desta vez na receção ao Girona (2-1), com reviravolta.

Bryan Gil (58) deu vantagem aos visitantes, mas, depois do intervalo, o angolano Randy Nteka (80 e 83) foi lançado para dar o s três pontos ao conjunto de Vallecas.

