Pouco depois de ter confirmado a saída do brasileiro Arthur para o clube de Turim, por 72 ME, o FC Barcelona informou, em comunicado, que o médio bósnio vai fazer o caminho inverso, assinando contrato até 2024 e ficando com uma cláusula de rescisão de 400 ME.

Pjanic, de 30 anos, vai continuar ao serviço da Juventus até final desta época, que foi prolongada devido à pandemia de covid-19, e só depois deixará o clube em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo para rumar à Catalunha.

Além dos 60 ME fixos que vai pagar aos italianos, o 'Barça' revelou que o negócio inclui igualmente cinco milhões de euros em variáveis.

O internacional bósnio está a cumprir a quarta temporada na Juventus, onde chegou em 2016, depois de passagens por Metz, Lyon e Roma.

