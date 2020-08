No dia 4 de Agosto de 2013, Paulo Gonçalves levou a sua Speedbrain 450 à vitória no Rally dos Sertões.

O piloto de Esposende foi o mais rápido ao fim dos 4.115 km da prova brasileira, dos quais 2.488 km foram cronometrados ao longo de 10 dias.

Com um tempo de 30 horas e 27 minutos, o “Speedy”, derrotando os favoritos Cyril Despres e Marc Coma com mais de 25 minutos de vantagem!

Em declarações ao site brasileiro “Quatro Rodas”, Gonçalves afirmou: “O rally foi muito duro, foram 10 dias intensos, muita luta”.

“Comecei muito bem e segui sempre na luta pela vitória. Não cometi erros e acabei por vencer com uma margem maior do que esperava” disse satisfeito o luso.

“Estou muito contente por mim e pela Speedbrain. Há dois anos fiz o meu primeiro Rally dos Sertões com eles e agora voltamos e vencemos. Estamos muito satisfeitos e agora é continuar a trabalhar” concluiu o minhoto.

O Rally dos Sertões foi a penúltima ronda do campeonato mundial de Rally Raids de 2013. “Este ano tenho três segundos lugares e esta é minha primeira vitória. Quatro vitórias em etapas e nove pódios é uma grande recompensa nesta prova tão dura e com concorrência muito forte. Somos apenas um pequeno construtor mas o apoio deles é importantíssimo. Agora estou ansioso pela ronda no Egipto, onde vou dar o máximo para tentar ganhar o título mundial”, disse ao Autosport.

Se bem o pensou, melhor o fez! No Egito, Paulo Gonçalves sagrou-se mesmo campeão do mundo de Rally Raids em 2013!

Classificação do Rally dos Sertões 2013

1. Paulo Goncalves (Speedbrain) 30h27m38s

2. Cyril Despres (Yamaha) + 25m00s

3. Marc Coma (KTM) + 36m24s

4. Jean Azevedo (Honda) + 01h20m

5. Jakub Przygonski (KTM)+ 01h31m

—

(Fotos: Speedbrain)