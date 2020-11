Uma semana depois de ter completado com sucesso mais uma participação na Baja Portalegre 500, Fausto Mota apresentou-se à partida para a segunda etapa Campeonato Nacional de Rally Raid Bluemotor 2020 que se realizou em pistas do concelho de Mação e onde o piloto alcançou um lugar no Top 5.

Aos comandos da Husqvarna TE 300i, que já lhe tinha garantido idêntica posição na jornada inaugural, o piloto do Marco de Canaveses apresentou-se muito motivado para competir num ano em que, face a todos os condicionalismos, optou por não participar no Dakar e onde apenas recentemente regressou às competições.

“Face à conjuntura atual o importante é competir. Regressei às corridas há cerca de um mês e esta foi a terceira prova em que participei. Nesse aspeto foi excelente. Estou cada vez mais em forma e nesta corrida penso que estive muito bem. O primeiro dia foi menos interessante, muito por causa da chuva quase constante, mas no segundo dia sem chuva e com uma navegação muito exigente acabou por ser muito interessante. Dou os parabéns à organização da prova e do campeonato por levar estas provas para a frente e aproveito também para agradecer a todos os que me apoiam e aos que acompanham estas minhas participações. Pela minha parte irei continuar a marcar presença”, salienta o 4º classificado no Campeonato de 2019 e que agora ocupa a 6ª posição em igualdade pontual com o 5º classificado.

A terceira e derradeira jornada do Campeonato Nacional de Rally Raid a disputar em Alcanena e inicialmente marcada para o início de dezembro foi adiada para 23 e 24 de janeiro.

(Texto e foto: A2 Comunicação)