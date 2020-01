Fausto Mota, Dakar 2020: “Ajudei um piloto a levar a moto dele até ao fim” Aquilo que Fausto Mota fez na etapa de hoje provou que, de facto, o Rally Dakar é muito mais do que uma competição. O piloto deu um exemplo de desportivismo ao ajudar Ross Branch, o vencedor da segunda etapa. desporto MotoSport desporto/fausto-mota-dakar-2020-ajudei-um-piloto-a_5e18c68519454c1c0d31013d





Depois da queda sofrida no dia de ontem, Fausto Mota esteve em bom plano na etapa de hoje, tendo concluído no 8º posto da classe maratona e no 36º lugar da classificação geral. Desta forma, o piloto da XRAIDS sobe à 33ª posição da classificação geral absoluta, mantendo o 8º lugar da classe Maratona.

“A etapa de hoje foi muito bonita, foi longa, exigente, como o Dakar já nos tem habituado, mas com paisagens lindas. Deu-me hoje particular satisfação percorrer o troço do dia. Correu tudo bem. Fiz uma etapa limpa, sem problemas. Já muito perto do final, ajudei um piloto a levar a moto dele até ao fim”, explicou o piloto.

Amanhã cumpre-se o dia de descanso em Riyadh, capital da Arábia Saudita, antes de dar seguimento à segunda parte do Rally Dakar, em que se vão disputar as seis etapas finais desta que é a prova rainha do todo-o-terreno mundial.