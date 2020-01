Fausto Mota, Dakar 2020: “A etapa de hoje estava muito perigosa” Fausto Mota está cada vez mais perto do top 30, depois de ter subido, tanto na classe maratona como na geral. desporto MotoSport desporto/fausto-mota-dakar-2020-a-etapa-de-hoje-estava_5e1f5dce9057451c02f8acc2





A 10ª etapa do Rally Dakar, marcou a primeira parte de nova etapa maratona e levou Fausto Mota até ao 31ª posto da classificação geral absoluta e ao sétimo da classe maratona. Este é um resultado que deixa o piloto a apenas uma posição de entrar no top 30 do Rally Dakar que termina dentro de apenas dois dias.

“A etapa hoje estava muito perigosa com dunas cortadas em muitos sítios. Havia também ventos fortes, mas correu tudo bem. O rally está quase no final. Só faltam mesmo dois dias. Vamos ver como corre”, revelou o piloto à chegada ao bivouac.

Amanhã, disputa-se a 11ª e penúltima etapa da prova, com 379 kms cronometrados, que vão ligar Shubaytah a Haradh, 80 dos quais marcados pelas mais belas dunas do país.

Foto: Facebook Fausto Mota