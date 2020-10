Depois de um longo período de ausência em que se manteve arredado das competições por nove meses, Fausto Mota regressou às corridas com uma nova moto tendo conseguido alcançar o quinto lugar absoluto na jornada inaugural do Campeonato Nacional de Rally Raid que se disputou este fim se semana em Góis.

O piloto do Marco de Canaveses, aos comandos de uma Husqvarna TE 300i, completou a primeira etapa de 180 km, que se disputou no sábado em 2h12m54s, averbando o sétimo melhor tempo. No domingo terminou os 156 km de troço cronometrado em sexto lugar, tendo gasto 2h17m22s, num total de 4h30m17s nas duas especiais.

Para o piloto da Husqvarna foi uma participação positiva, marcada apenas por dois contratempos, que o fizeram perder algum tempo condicionando a possibilidade de subir mais posições:

“Estava tudo a correr bem. Estava junto aos três primeiros, mas na última parte do troço de sábado parti o apoio que suporta a torre de navegação e tive de fazer cerca de 20 km a segurar o sistema de navegação. No domingo, já depois de mudar o apoio, também por lapso meu, coloquei mal a tampa do roadbook, entrou água e tive de fazer cerca de 40 km com o roadbok molhado. Não conseguia concentrar-me e navegar devidamente. De qualquer modo, estou a gostar bastante de estar aos comandos da nova moto. Foi muito bom voltar às corridas e sinto-me bem fisicamente. Quero agradecer a todos os patrocinadores, e em especial ao Henrique da H3D e ao Tomás da F2R, o material estava a 100%. As duas situações que se registaram foram fruto de lapsos meus, pois fui eu que construiu o apoio para a torre. Agora é preciso continuar a preparar-nos para estar a postos para a corrida que se segue”, explica Fausto Mota que em 2019 conquistou a quarta posição do CNRR.

Fausto Mota vai disputar daqui a sensivelmente dez dias a 34ª edição daquela que é a mais antiga competição do nacional de TT, a mítica Baja Portalegre 500, a quarta jornada do CNTT que se disputa de 5 a 7 de novembro.

(Texto e foto: A2 Comunicação)