Nove meses depois de participar no Rally Dakar 2020 onde conquistou o sétimo lugar da classe maratona e um lugar muito próximo do top 30, Fausto Mota está de regresso às competições para disputar a jornada inaugural do Campeonato Nacional de Rally Raid Bluemotor, que se realiza nos dias 24 e25 de outubro.

À mítica competição seguiu-se uma nova conjuntura motivada pela pandemia, pelo que Fausto Mota optou por se dedicar em exclusivo à sua atividade profissional que exerce em Espanha, motivo pelo qual não irá disputar a edição 2021 do Rally Dakar.

O piloto de Marco de Canaveses retoma agora a sua atividade desportiva e vai estar à partida de duas provas: uma do Campeonato Nacional de Rally Raid e outra do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

A primeira das quais está prestes a arrancar, e vai cruzar as pistas dos concelhos de Góis, Pampilhosa da Serra e Arganil. A segunda será a emblemática Baja Portalegre 500 que se disputa daqui a duas semanas.

“Estou a preparar a Baja Portalegre 500.O objetivo é poder disfrutardo prazer de andar de mota e, ao mesmo tempo preparar a participação na prova, percorrendo o maior número de quilómetros possível nestas últimas semanas. Vou estar com uma mota nova na qual estamos ainda a efetuar as últimas afinações, mas muito ansioso por poder voltar às competições, mas também expectante, pois são muitos meses parado”, revela Fausto Mota a um dia de enfrentar o arranque do CNRR Bluemotor 2020, Campeonato no qual em 2019 se classificou na quarta posição absoluta.

O CNRR Góis 2020 organizado pelo Góis Moto Clube e a R3 sobre a égide da FMP terá o centro nevrálgico na Vila de Góis e uma estrutura competitiva adaptada às regras e recomendações impostas pela DGS.

A competição arranca sábado, dia24 de outubro de manhã, com a realização da primeira etapa que compreenderá 179 quilómetros. A especial terá início junto da Aldeia do Liboreiro e termina na aldeia de Carcavelos.

No domingo, também de manhã disputa-se a segunda e derradeira ronda com 156 quilómetros, com início na aldeia de Carcavelos e fim junto da aldeia da Cabreira.

(Texto e foto: A2 Comunicação)