Desde setembro de 2018 que Gibraltar disputa os jogos internacionais oficiais como anfitrião no Victoria Stadium, com capacidade para 5.000 pessoas, sob uma "isenção específica concedida pela UEFA", permitindo que a seleção local jogasse neste estádio, embora certos pré-requisitos não fossem atendidos, "especialmente em relação à iluminação, capacidade do estádio e outros pontos de infraestrutura mais técnicos".

Essa isenção foi concedida com a condição de que as obras do novo estádio fossem iniciadas em 2020/2021. Contudo, face à pandemia de Covid-19, os trabalhos no recinto foram adiados e, consequentemente, a UEFA estendeu a sua dispensa até ao final da fase de grupos da terceira edição da Liga das Nações de 2022.

A Federação de Futebol de Gibraltar esclareceu que vai sediar dois particulares em novembro, diante de adversários ainda não determinados, que serão os últimos disputados no Estádio Victoria antes de ser totalmente reconstruído.

O organismo confirmou ainda que os planos de construção do novo Estádio nacional se encontram em fase avançada, sendo que as obras estão previstas para o segundo semestre de 2023.

Gibraltar integra o grupo B da fase de qualificação, juntamente com Grécia, Países Baixos, França e República da Irlanda.

AJC // VR

Lusa/Fim