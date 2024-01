"Todos nós que pertencemos ao Farense -- adeptos, jogadores, treinadores, dirigentes --, todos nós somos fortes e recuperamos rapidamente dos desaires ou das coisas menos positivas. Portanto, foi uma derrota que, como é óbvio, deixa marcas, mas que nós temos de -- e vamos -- reagir a esse resultado negativo", disse José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

O Farense foi derrotado na jornada anterior em casa dos estorilistas, por 4-0, no quarto jogo sem vencer no campeonato, pior sequência da temporada.

"Foi um jogo menos positivo da nossa parte. Temos a consciência de que podíamos e deveríamos ter feito mais. Também é verdade que não tivemos um fator muito importante -- o fator sorte -- do nosso lado, porque as oportunidades de golo foram divididas. Tivemos uma derrota pesada, que não foi merecida, mas o que temos é de pensar no futuro", frisou o técnico.

José Mota garantiu que o plantel "trabalhou muitíssimo bem durante a semana", nomeadamente com a perceção dos erros cometidos frente ao Estoril Praia e preparando o jogo de sábado com "determinação e concentração".

O treinador da formação de Faro elogiou o Gil Vicente como "um adversário de grande valor, com grande experiência na I Liga e com jogadores muito experientes".

O Farense tem de se apresentar "a um nível muito bom" para levar de vencida os minhotos, referiu José Mota.

"Temos de perceber os momentos de jogo e sermos aquela equipa que, quando constrói as oportunidades -- e temos construído várias oportunidades --, tem de ser mais eficaz nessa finalização. Se estivermos melhor nesse capítulo, conseguiremos os três pontos que ambicionamos", acrescentou.

O Farense, oitavo classificado, com 18 pontos, e o Gil Vicente, 14.º, com 15, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de José Bessa, da Associação do Porto.

