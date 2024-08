Golos de Sorriso, aos 36 minutos, Zaydou, aos 83, e Mario González, aos 90+3, permitiram à equipa famalicense somar o segundo triunfo na prova, perante um Estrela da Amadora que não confirmou o bom arranque, depois do empate em Braga na jornada inaugural.

Com esta vitória, o Famalicão iguala as quatro equipas que lideram só com vitórias a prova, situando-se no segundo posto com o FC Porto, com seis pontos e mesma diferença de golos, enquanto o Estrela é 13.º, com apenas um ponto.

