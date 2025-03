O francês Elisor adiantou os minhotos, aos 52 minutos, mas o experiente avançado brasileiro Nenê (41 anos) empatou para os visitantes, aos 62, antes de o luso-francês Mathias de Amorim, aos 63, o brasileiro Sorriso, aos 77, e o marroquino Zabiri, aos 90+1, garantirem o triunfo da formação famalicense.

A equipa de Vila Nova de Famalicão, que vinha de um desaire com o Sporting na ronda anterior, alcançou o quarto triunfo nas derradeiras seis jornadas da I Liga, em que ocupa provisoriamente o oitavo lugar, com 37 pontos, enquanto o AVS sofreu a terceira derrota consecutiva e está na 16.ª e antepenúltima posição, de play-off, com 23.

