Na última ronda, no regresso do campeonato após uma paragem de quase três meses devido à pandemia da covid-19, o Famalicão surpreendeu ao vencer por 2-1 o FC Porto, que na altura liderava isolado a competição.

Se vencer em Barcelos, a equipa treinada por João Pedro Sousa, que na última época ainda andava pela II Liga, passa a somar 43 pontos e junta-se no quarto lugar ao Sporting, que só entra em campo na sexta-feira, frente ao Paços de Ferreira, em Alvalade.

Além de pressionar os 'leões', um triunfo deixa, provisoriamente, o Famalicão com cinco pontos de vantagem sobre Rio Ave e Vitória de Guimarães, principais rivais na luta pelo acesso às competições europeias.

Apesar de ter regressado com um desaire no Algarve, frente ao Portimonense, o Gil Vicente continua num tranquilo 10.º lugar, com 30 pontos, aparentemente livre do 'fantasma' da despromoção (está 11 pontos acima da zona da descida).

O encontro de hoje está agendado para as 21:00 e, como todos os jogos, será disputado sem a presença de público nas bancadas.

Nesta jornada, na luta pelo título, o Benfica, empatado na liderança da prova com o FC Porto, desloca-se ao terreno do Portimonense, na quarta-feira, horas antes de os 'dragões' receberem o Marítimo.

Programa da 26.ª jornada:

- Terça-feira, 09 jun:

Gil Vicente - Famalicão, 21:00

- Quarta-feira, 10 jun:

Vitória de Setúbal - Santa Clara, 17:00

Portimonense - Benfica, 19:15

FC Porto - Marítimo, 21:30

- Quinta-feira, 11 jun:

Belenenses SAD - Vitória de Guimarães, 19:00 (Cidade do Futebol)

Tondela - Desportivo das Aves, 21:15

- Sexta-feira, 12 jun:

Moreirense - Rio Ave, 19:00 (Estádio D. Afonso Henriques)

Sporting - Paços de Ferreira, 21:15

- Sábado, 13 jun:

Sporting de Braga - Boavista, 21:00

LG // RPC

Lusa/fim