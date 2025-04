O empate só foi desfeito na segunda parte, com o golo do brasileiro Sorriso, aos 63, antes de o checo Václav Sejk, aos 72, e de Gil Dias, aos 90+3, ambos pouco depois de terem entrado em jogo, fixarem o resultado em 3-0.

Com este triunfo, o segundo seguido e sétimo nos últimos 10 jogos, o Famalicão segue no sétimo lugar, com 43 pontos, mais quatro do que o Estoril Praia, que é nono.

