Em Vila Nova de Famalicão, Gustavo Sá (36 minutos), Francisco Moura (44) e Chiquinho (60) marcaram os golos que permitiram à equipa da casa, que tinha perdido nas duas últimas jornadas, interromper uma série de três jogos sem ganhar e ascender ao sétimo posto no campeonato, com os mesmos 15 pontos do Boavista, que é sexto.

Já o Gil Vicente, que viu Maxime Dominguez reduzir a diferença aos 67, continua a ter só derrotas na condição de visitante esta temporada, e manteve-se no 11.º lugar, com 10 pontos.

