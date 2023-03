Para o jogo, com início às 20:15 em Vila Nova de Famalicão, os da casa, ainda sem Youssouf, Alex Dobre e Jhonder Cádiz, a cumprirem castigo, procuram um regresso às vitórias e uma distância maior para a zona de descida, quando ocupam o 13.º lugar, 11 pontos acima do play-off de manutenção.

Já o Casa Pia, atualmente sétimo com 35 pontos, precisa de vencer para ficar mais perto do quinto lugar do Vitória de Guimarães, podendo aproveitar o 'deslize' dos vimaranenses frente ao Arouca (2-0) para reduzir para apenas dois pontos a diferença para a última vaga para as competições europeias.

Se vencerem, os visitantes, que encaram cada jogo que falta no campeonato como uma final, podem ultrapassar o Arouca no sexto lugar e consolidar a perspetiva de permanência no principal escalão, diante de uns famalicenses que, em caso de vitória, podem também progredir até ao 10.º posto do campeonato.

Programa da 24.ª jornada.

- Sexta-feira, 10 mar:

FC Porto - Estoril Praia, 3-2.

- Sábado, 11 mar:

Paços de Ferreira - Santa Clara, 1-0.

Desportivo de Chaves -- Portimonense, 2-0.

Vitória de Guimarães - Arouca, 0-2.

Vizela - Sporting de Braga, 0-4.

- Domingo, 12 mar:

Rio Ave - Gil Vicente, 2-1.

Marítimo - Benfica, 0-3.

Sporting - Boavista, 3-0

- Segunda-feira, 13 mar:

Famalicão - Casa Pia, 20:15

RPM/AMG // AMG

Lusa/Fim