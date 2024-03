O costa-marfinense Florian Danho colocou os famalicenses em vantagem, aos 16 minutos, mas Salvador Agra fez o golo do empate para os 'axadrezados', aos 69.

Com este empate, o Famalicão, que tem menos um jogo, está no nono posto, com 27 pontos, mais dois do que o Boavista, que vinha de duas derrotas seguidas e que ocupa o 12.º lugar.

