A Betamotor está de volta à actividade. A casa de Florença anunciou recentemente que a sua unidade fabril de Rignano sull’Arno está de volta à produção mesmo com todas as restrições impostas pela actual situação sanitária em Itália.

Os motores voltaram a ouvir-se no dia de ontem com uma reduzida equipa de produção e de acordo com as restritas normas impostas pelo governo italiano.

Durante o período mais complicado da pandemia do COVID-19 o construtor tuscano suspendeu por completo a sua produção e manteve nas suas instalações uma reduzida equipa de emergência para fazer face ao fornecimento de peças de substituição.

A partir da próxima semana a Betamotor irá reorganizar a sua estrutura de produção de forma a voltar de novo a produzir os modelos existentes na sua gama.

O regresso à actividade será naturalmente feito gradualmentede forma a cumprir com as restritas normas de segurança econseguir dar respostaaos pedidos de vários mercados, resposta essa que por motivos óbvios é neste momento reduzida.

Mesmo em quantidades mais reduzidas, todos os modelos da gama serão construídos e, no final de Maio, a nova XTrainer será apresentada como a primeira novidade da gama Beta 2021.

—

(Texto e Foto: Beta Portugal)