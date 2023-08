O médio português completou uma irrepreensível demonstração de eficácia dos londrinos naquela forma de desempate, em contraste com os 'citizens', que falharam dois pontapés, pelo belga Kevin De Bruyne e pelo espanhol Rodri, depois de terem inaugurado o marcador aos 77 minutos, através do avançado Cole Palmer.

O Arsenal empatou fora de horas, 11 minutos após os 90, graças a um remate afortunado do belga Leandro Trossard -- suplente utilizado, tal como Palmer -, que sofreu um desvio no suíço Manuel Akanji e se encaminhou para dentro da baliza do desamparado guarda-redes alemão Stefan Ortega.

O jogo é habitualmente disputado entre o campeão inglês e o vencedor da Taça de Inglaterra, mas, como o City conquistou ambos os títulos, além da Liga dos Campeões, o Arsenal participou na qualidade de segundo classificado do campeonato, começando a época 2023/24 como gostaria de terminar: superando o rival de Manchester.

A equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola encontrará ânimo na história recente, uma vez que nos dois anos anteriores também perdeu o primeiro troféu da temporada, frente ao Leicester, em 2021, e o Liverpool, em 2022, e isso não a impediu de conquistar os títulos mais importantes.

O Arsenal, que venceu a prova pela 17.ª vez, um registo apenas superado pelo Manchester United, com 21 troféus, alinhou de início com três reforços, o alemão Kai Havertz, Declan Rice e o neerlandês Jurrien Timbre, enquanto o City optou apenas pelo croata Mateo Kovacic.

Os internacionais portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva foram totalistas na defesa e no meio campo do campeão inglês e europeu, mas foi Fábio Vieira, o mais improvável dos três, por ter entrado apenas aos 87 minutos, que se revelou o mais decisivo.

Rodri, autor do golo que valeu a conquista da Liga dos Campeões na época passada, pareceu disposto a começar a temporada 2023/24 da mesma forma, mas o remate do médio, o primeiro sinal de perigo da partida, aos 14 minutos, saiu ligeiramente ao lado da baliza do Arsenal.

Os 'gunners', orientados pelo espanhol Mikel Arteta, responderam aos 25 minutos, criando a melhor oportunidade da primeira parte, com o avançado alemão Kai Havertz a rematar para defesa de recurso de Ortega, que voltou a ganhar o duelo com o compatriota, aos 40.

Ainda antes do intervalo, Rodri tentou imitar Pedro Gonçalves, que marcou um golo do meio campo ao guarda-redes Aaron Ramsdale no jogo da segunda mão dos oitavos de final da última Liga Europa, entre Sporting e Arsenal, mas a bola, desta vez, saiu ligeiramente sobre a barra.

O Manchester City voltou a mostrar-se mais perigoso na segunda parte e, após 'ameaças' de John Stones e Palmer, o jovem avançado inaugurou mesmo o marcador, aos 77 minutos, com um irresistível remate em arco, fora do alcance de Ramsdale.

O guardião evitou que os 'citizens' aumentassem a vantagem na fase final do encontro, opondo-se com brilhantismo aos remates de Phil Foden e de Rodri, e foi quando parecia que o título já não poderia escapar à equipa de Manchester que surgiu o golo tardio de Trossard, aos 90+11 minutos, levando a decisão para o desempate por grandes penalidades.

RPC // VR

Lusa/fim