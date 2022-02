O líder da classificação por pontos somou a quarta vitória na 'Algarvia', a segunda nesta 48.ª edição, ao cumprir os 211,4 quilómetros entre Almodôvar e Faro em 4:54.51 horas, batendo o belga Tim Merlier (Alpecin Fenix), segundo, e o francês Bryan Coquard (Cofidis), terceiro.

O venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) foi o melhor de uma equipa portuguesa, no 10.º lugar, com Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista) no 13.º, como melhor luso.

As contas da geral mantiveram-se inalteradas nos primeiros postos, com Gaudu a liderar com um segundo de vantagem para vários ciclistas, com o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) em segundo e o britânico Ethan Hayter (INEOS) em terceiro.

No sábado, a quarta e penúltima etapa liga Vila Real de Santo António a Tavira em 32,2 quilómetros, um contrarrelógio individual antes do último dia, com o alto do Malhão.

