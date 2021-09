"Sabemos que não vamos ter um jogo fácil. Vai ser um jogo extremamente difícil perante uma seleção que tem um sistema de jogo muito ofensivo e também defensivo. Estamos preparados e focados. O objetivo é entrar a 100% no Mundial", afirmou Fábio Cecílio, na zona mista da Zalgiris Arena, em Kaunas, que recebe o jogo, na segunda-feira.

O atleta do Sporting de Braga, de 28 anos, sublinhou que o conjunto tailandês "defende com linhas muito baixas", mas ressalvou que Portugal está preparado "para contrariar isso", apelando ao foco no jogo que a equipa das 'quinas' pode apresentar.

"Nestes jogos, contra estas seleções, temos de estar focados nos detalhes e nos pormenores. Isso é que vai fazer a grande diferença no nosso percurso", alertou o fixo.

No último jogo de preparação para a competição, frente à seleção do Paraguai (2-1), Fábio Cecílio foi o autor do tento decisivo, já nos instantes finais, mas apontou que a seleção lusa terá de estar preparada para todas as situações: "Sabemos que vai haver jogos decididos no primeiro minuto, outros no último. Temos de estar preparados".

Já o ala Miguel Ângelo, de 27 anos, destacou as principais características da Tailândia, às quais a formação orientada por Jorge Braz terá de estar atenta para sair vencedora.

"Apesar de serem pequeninos, são bastante fortes, duros e rápidos. Temos de estar despertos para isso, mas nós temos o nosso potencial e vamos jogar com isso", frisou.

Bem ambientados à Lituânia e ao recinto da partida, onde efetuaram hoje o treino de adaptação, o jogador do Sporting expressou a felicidade do plantel em concretizar os objetivos, que disse passarem por, "primeiro, passar o grupo e, depois, é jogo a jogo".

"Estamos muito ansiosos e focados no que viemos aqui fazer. Estamos felizes", vincou.

O jogo com a Tailândia, que marca a estreia de Portugal na prova, realiza-se na segunda-feira, às 20:00 locais (18:00 em Lisboa), na Zalgiris Arena, em Kaunas, que recebe também o jogo com as Ilhas Salomão, na quinta-feira. O último encontro do Grupo C, com Marrocos, joga-se na Svyturio Arena, em Klaipeda, em 19 de setembro.

DYRP // JP

Lusa/Fim