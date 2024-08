Em comunicado, os 'zaeem' confirmaram a chegada do defesa central, num negócio que, de acordo com a imprensa, rende um milhão de euros (ME) aos 'dragões' como taxa de cedência e inclui uma cláusula de opção de compra de 1,2 ME.

Fábio Cardoso, de 30 anos, contabilizou quatro golos e duas assistências em 78 jogos pelo FC Porto, ao qual tinha chegado em 2021/22, oriundo do Santa Clara, conquistando um campeonato, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga.

Com formação concluída no Benfica, o central representou a equipa B 'encarnada', da II Liga, e os então primodivisionários Paços de Ferreira (2015-2016), cedido pelas 'águias', Vitória de Setúbal (2016/17) e Santa Clara (2018-2021), por entre uma passagem pelos escoceses do Rangers (2017/18).

Fábio Cardoso está vinculado ao FC Porto por mais duas épocas, até junho de 2026, mas tinha falhado os primeiros encontros sob orientação do treinador Vítor Bruno em 2024/25 e junta-se agora ao Al Ain, recordista de campeonatos nos Emirados Árabes Unidos (14), que foi terceiro classificado da Liga doméstica e conquistou a Liga dos Campeões asiática na época passada.

O defesa central é a sétima saída dos 'dragões' na janela de transferências de verão, após Jorge Sánchez, de regresso aos neerlandeses do Ajax, o ex-capitão Pepe, que encerrou a carreira profissional, João Marcelo, cuja cláusula de compra definitiva foi exercida pelos brasileiros do Cruzeiro, João Mendes, novamente contratado pelo Vitória de Guimarães, Mehdi Taremi, reforço do campeão italiano Inter Milão a custo zero, e Evanilson, adquirido pelos ingleses do Bournemouth.

