A F1TV Access será gratuita para todos os registados na plataforma da Fórmula 1 durante os próximos trinta dias. Para poder aceder terá de se registar e introduzir um código obtido através desta página – CLIQUE AQUI.

Nesta plataforma poderão assistir a todos os Grandes Prémio disputados desde 1980, documentários, como o Chasing The Dream da Fórmula 2, ou vídeos sobre as equipas, personalidades do desporto, resumos das temporadas, etc.