F1: Vettel e a razão do falhanço da Ferrari Sebastian Vettel é de opinião que a Ferrari se deveria ter concentrado mais em procurar a performance certa para os dias de corrida ao invés de tentar perceber o porquê de tantos altos e baixos em termos de performance. A Mercedes ganhou as corridas todas até ao GP de França, e não foi a mais desporto AutoSport desporto/f1-vettel-e-a-razao-do-falhanco-da-ferrari_5dfcaa4eab7e607966e529ac





Sebastian Vettel é de opinião que a Ferrari se deveria ter concentrado mais em procurar a performance certa para os dias de corrida ao invés de tentar perceber o porquê de tantos altos e baixos em termos de performance. A Mercedes ganhou as corridas todas até ao GP de França, e não foi a mais forte em todos esses Grandes Prémios. Depois da Ferrari ter estado melhor nos testes de inverno, em termos de performance pura, nos Grandes Prémios, foi demasiado irregular, e quando esteve mais forte, a fiabilidade não foi a melhor, como se prova pelo sucedido a Charles Leclerc no Bahrein. Vettel acha que o facto de não olharem com tanta atenção para a “hora e meia que interessa” os tramou face à Mercedes: “Acho que passámos o primeiro semestre do ano a tentar compreender onde nos faltava desempenho, tentando encontrar respostas precisas, o que faltava no carro, etc, e com isso experimentámos muitas coisas diferentes, mas penso que poderíamos ter-nos concentrado mais no desempenho em corrida. Quanto a mim, cometi erros que não deveria cometer pelo que a esse nível há algo que posso fazer em 2020”, disse.