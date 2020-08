A Mercedes deve manter a mesma dupla de pilotos em 2021, já que foi hoje anunciado o prolongamento do contrato de Valtteri Bottas para 2021 para uma quinta temporada com a equipa. O finlandês, que substituiu o Campeão Nico Rosberg em 2017, tem feito o suficiente para merecer a continuidade e apesar de Lewis Hamilton ainda não estar confirmado, dificilmente sairá: “Estou muito feliz por ficar com a Mercedes em 2021 e aproveitar o sucesso que já desfrutámos juntos. Obrigado a todos na equipa e a toda a família Mercedes pelo seu apoio contínuo e pela confiança que depositam em mim. Estou muito orgulhoso por representar esta grande equipa. Os últimos anos têm sido de melhoria contínua, trabalhando em todos os aspetos do meu desempenho. Estou confiante de que hoje sou o mais forte que já fui, mas posso sempre elevar a fasquia. A Mercedes abraça a mesma filosofia: Eles querem sempre melhorar e estão sempre famintos por mais. Desde que me apaixonei por F1 ainda criança que tenho sonhado em um dia ser campeão. Estou na luta pelo título este ano, e ficar com a Mercedes coloca-me na melhor posição possível para o poder fazer. O furo do fim-de-semana passado foi um pequeno golpe na minha luta com o Lewis, mas estou determinado a voltar forte este fim-de-semana, na mesma pista”.

Para Toto Wolff: “Estamos muito entusiasmados que Valtteri fique com a equipa durante pelo menos mais uma época. Estamos a ver o Valtteri mais forte que já vimos este ano, em termos do seu desempenho na pista, mas também física e mentalmente. É segundo no campeonato, terminou a última temporada em segundo e desempenha um papel muito importante na prestação global da nossa equipa.

Estou confiante de que temos hoje a dupla de pilotos mais forte na F1 e assinar com o Valtteri é um primeiro passo importante para manter esta força para o futuro. Valtteri é um tipo trabalhador direto, que tem uma boa relação com toda a equipa, incluindo o seu companheiro de equipa, o que não é um dado adquirido quando ambos os pilotos estão a lutar pelo campeonato. Estou ansioso por vê-lo continuar a subir a fasquia este ano e em 2021″.