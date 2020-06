Ao contrário do que sucedeu na Austrália, novo teste positivo na Fórmula 1 não vai impedir uma corrida de seguir em frente. Na Austrália, a McLaren retirou a sua equipa depois de um dos seus funcionários ter testado positivo para coronavírus. O fim-de-semana da corrida foi subsequentemente cancelado. Agora, Chase Carey, diretor Executivo da F1, diz que a disciplina está muito melhor preparada para lidar com um cenário repetido: “Um indivíduo que seja detetado com Covid-19 não levará ao cancelamento de uma corrida. Nós encorajamos as equipas a ter procedimentos em vigor, pelo que se um indivíduo tiver que ser colocado em quarentena, temos essa capacidade e a de substituir esse indivíduo. Há no entanto ainda coisas que teríamos que conversar e trabalhar nelas. A variedade de “e se” é muito ampla para resolver cada uma delas, mas uma equipa que não pudesse correr, não cancelaria a corrida. Acho que não conseguiria sentar-me aqui e expor as consequências. Mas teremos um procedimento a ser seguido para que encontrar uma infeção não leve a um cancelamento.

Se um piloto tem uma infeção, [as equipas têm] pilotos de reserva disponíveis.

Não avançaríamos se não estivéssemos altamente confiantes de que temos os procedimentos, a experiência e as capacidades necessárias para proporcionar um ambiente seguro e gerir quaisquer problemas que surjam”, disse Carey.