O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, diz que o dinheiro nunca foi um problema nas conversações sobre a renovação de contrato com Lewis Hamilton. O britânico, seis vezes campeão mundial, tem um contrato de cerca de 45 milhões de euros anuais, que acaba no final de 2020.

Na Sky Sports F1, Wolff disse que tem de respeitar Lewis Hamilton e que ele dá muito à Mercedes, não só em termos de Fórmula 1.

“Temos de respeitar a contribuição do Lewis para a equipa, não só como piloto, mas também como um embaixador da marca. Um desportista tem sempre um ‘prazo de validade’ e acredito que um piloto de corridas possa ir até ao 40 anos, no máximo das suas capacidades.”

“No caso do Lewis, acredito que depois disto, vai existir outra carreira, seja no que for, e por isso é que é importante respeitar a componente financeira agora. Neste momento, é sobre guardar dinheiro para o futuro.”

“O Lewis sabe as limitações da equipa e onde colocamos o nosso dinheiro. A Daimler não está numa situação fácil. Mas, apesar disto, o dinheiro nunca foi problema.”