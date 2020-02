F1, Testes de Barcelona: Mercedes melhor em vários parâmetros Há muitos números para analisar, terminados que estão os dois primeiros dias de testes de F1, mas a Mercedes lidera a grande maioria. Melhor registo, maior número de voltas que as principais adversárias e tem sido também a mais veloz em termos de velocidade máxima… Lewis Hamilton (Mercedes), foi o mais rápido em pista no desporto AutoSport desporto/f1-testes-de-barcelona-mercedes-melhor-em_5e4faa4e3555ec127148e071





Lewis Hamilton (Mercedes), foi o mais rápido em pista no primeiro dia de testes de Barcelona (4ª Feira), com um registo de 1m16.976s, com pneus C2 (o segundo mais duro da gama da Pirelli).

No segundo dia (5ª Feira), foi a vez de Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) registar o melhor crono com 1m17.091s, com o pneu C5, o mais macio de todos.

O melhor registo dos dois dias manteve o do piloto da Mercedes.



Em termos de voltas, destaque para as 168 da Red Bull no primeiro dia, e as 158 da Haas no segundo. No pólo oposto, Lance Stroll só fez 52 no primeiro dia com o Racing Point, e no segundo, Daniel Ricciardo fez apenas 41 com o Renault.

Pelo que se percebe dos registos, a Mercedes deu logo nas vistas a abrir, com um registo que ainda não foi batido até este momento. Talvez hoje à tarde. O total de voltas da Mercedes, 183 ficou 61 na frente da Ferrari (quase um GP de Espanha inteiro) e 49 melhor que a Red Bull.

Já a Renault, alcançou apenas 93 voltas, quase metade da Mercedes. Daniel Ricciardo teve uma ligeira saída e danificou o fund plano do seu Renault, o que o manteve muito tempo nas boxes.

Tempos Dia 1

Tempos Dia 2

Em termos de velocidade de ponta a Mercedes também dominou. Foi quase 6km/h mais rápida que no primeiro dia, e está ligeiramente na frente da alfa Romeo/Ferrari. No pólo oposto a Haas. Andaram muito, mas com pouca velocidade: 41km/h mais lentos que a Mercedes no ‘speed trap’.

Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point e Williams ‘cabem’ todas numa margem de 7km/h.

Número de Voltas, soma dos Dias 1 e 2