Olhando para o calendário, foram 21 corridas para este ano de 2019 e apesar de algumas jornadas consecutivas, não voltámos a ter jornadas triplas e foram encaixadas 12 corridas nos primeiros sete meses de 2019, deixando para a segunda metade do ano 9 provas que foram cumpridas em quatro meses.

Já analisamos prova a prova o que foi o campeonato de 2019, mas convirá olhar para os números. E apesar de serem tantos os números, a verdade é que todos eles sublinham o domínio da Mercedes neste campeonato, particularmente com Lewis Hamilton a dar um recital de pilotagem, a provar que não há campeões sem sorte e a deixar claro que será ele o primeiro a poder reclamar os recordes ainda na posse de Michael Schumacher. E o sétimo título está ao virar da esquina!

HAMILTON COM ANO QUASE PERFEITO

O piloto cinco vezes campeão do mundo nunca tinha conseguido chegar à pausa estival com tantas vitórias no bornal. Lewis Hamilton venceu 8 provas nas primeiras 12 corridas de 2019: Bahrain, China, Espanha, Mónaco, Canadá, França, Grã Bretanha e Hungria. Uma limpeza que deixou duas corridas para Valteri Bottas (Austrália e Azerbaijão) e duas para Max Verstappen (Áustria e Alemanha). Na segunda metade a coisa piou mais fino: Hamilton venceu mais três vezes: Rússia, México e Abu Dhabi, perfazendo um total de 11 vitórias. Ou seja 52,4% dos sucessos em 2019.

Valteri Bottas venceu mais duas vezes (Japão e EUA) e Verstappen mais uma (Brasil). Nesta dança dos vencedores entraram os pilotos da Ferrari, com Charles Leclerc a vencer na Bélgica e em Itália e Sebastian Vettel em Singapura. Contas feitas ao campeonato, Lewis Hamilton terminou com 413 pontos (valor recorde numa temporada), um avanço de 87 pontos face a Valteri Bottas (326 pts) e 135 pontos sobre Max Verstappen (278 pts). Charles Leclerc acabou a 149 pts de Hamilton (264 pts) e Sebastien Vettel 173 pontos atrás de Hamilton.

Como se percebe, apenas Mercedes, Ferrari e Red Bull venceram corridas em 2019, mas com esmagador domínio dos alemães, com 15 sucessos contra os seis divididos em partes iguais por Ferrari e Red Bull. No campeonato de construtores a Mercedes exerceu um domínio avassalador: 739 pontos contra os 504 pontos amealhados pela Ferrari, ou seja, 235 pontos de diferença. Mais atrás a Red Bull, que apesar dos sucessos de Max Verstappen, não teve a colaboração de Pierre Gasly ou de Alex Albon. Contas feitas, são 417 pontos amealhados pela Red Bull, a absurdos 322 pontos da Mercedes.

