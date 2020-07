A FIA revelou em comunicado que o piloto da Racing Point, Sergio Perez testou positivo para a Covid-19, o que significa que irá ficar ausente, pelo menos, das duas corridas da Grã-Bretanha, tornando-se no primeiro piloto de Fórmula 1 a acusar positivo num teste.

O mexicano terá agora de ficar de quarentena pelo menos 10 dias.

Logicamente, todas as pessoas que com ele contactaram nos últimos dias vão ser igualmente testados, já que isso faz parte dos procedimentos que estão previstos há muito: “Os procedimentos estabelecidos pela FIA e pela Fórmula 1 preveem a rápida contenção de um incidente que não terá um impacto mais amplo no evento deste fim-de-semana”.

A Racing Point emitiu um comunicado confirmando que Perez está “fisicamente bem e de bom humor”, apesar do resultado positivo.

Agora, resta esperar para perceber quem pode correr no segundo Racing Point. Os pilotos de reserva são Stoffel Vandoorne e Esteban Gutierrez, devendo ser o mexicano o escolhido, já que o belga, apesar de ter mais experiência, está envolvido com os trabalhos da sua equipa na Fórmula E.