Mattia Binotto disse na apresentação da Ferrari há um ano, que Sebastian Vettel receberia tratamento preferencial em situações de ‘50-50’, mas

passado uma temporada o líder da Scuderia já não diz o mesmo. E porquê? Basta relembrar o que se passou em pista durante a temporada passada, sendo que, como é lógico ambos vão arrancar a temporada com estatutos iguais e serão as suas prestações a determinar se algo mudará durante o ano, caso haja essa necessidade. Não seria lógico fazer de forma diferente.

De qualquer forma, algo mudou, pois há um ano todos sabíamos com que contar, mas Sebastian Vettel discordou de uma sugestão de que sua posição na Ferrari tinha mudado devido ao desempenho do seu colega de equipa, Charles Leclerc: “Não vejo as coisas dessa forma. Corremos em carros iguais, e por isso as mesmas chances de vencer. Eu nunca duvidei disso no ano passado e acho que o Charles também não duvidou. Agora, começamos iguais, não vejo, como estão para aí a dizer que existam diferenças. Leclerc não mudou o meu status na Ferrari, nada mudou, o ano passado partindo em igualdade ou não, estivemos em patamares iguais durante a época e este ano também vamos estar”, disse Vettel, fugindo a aceitar que há mesmo uma diferença face ao ano anterior, porque há um ano Binotto assumiu que em casos de ‘50-50’ a primazia seria sua e este ano isso já não existe. Pode ter sido só isso, para já, mas há que esperar para ver o que acontece, para sabermos de forma clara o que realmente muda.