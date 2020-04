O calendário de F1 começa aos poucos a ganhar forma, embora ainda não haja certezas. Os promotores da prova russa querem publico nas bancadas.

A primeira prova poderá acontecer em julho, no circuito Red Bull Ring, sem público, uma situação que poderá repetir-se noutros circuitos. Esta solução parece não agradar aos promotores da prova russa, que pretendem ter público nas bancadas:

Os organizadores do GP da Rússia, disseram o seguinte ao Championat: “Estamos determinados a manter o palco russo com uma audiência nas datas aprovadas pelo calendário da Fórmula 1, e continuamos a preparar tudo para o sétimo grande prémio da história do país.”

“Se as circunstâncias o exigirem, estamos tecnicamente prontos para uma alternativa. Nesse caso, as obrigações contratuais podem ser ligeiramente diferentes. Até ao momento, essas propostas não foram recebidas da Fórmula 1. Gostaríamos de manter as datas de 24 a 27 de setembro de 2020.”