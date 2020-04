Rubens Barrichello, o piloto com mais GP feitos na F1 afirmou que a Williams tem errado ao apostar em pilotos pagantes.

O brasileiro que também foi piloto da Williams, afirmou que a aposta em pilotos pagantes tem-se revelado errada e que a equipa tem sofrido com isso:

“Infelizmente, nos últimos dez anos, a história tem sido um pouco mais do lado financeiro”, disse ele ao podcast do Rusty’s Garage. “Em vez de pagarem a um piloto, eles receberam algum dinheiro para sobreviver e acharam que era uma boa ideia. E se virmos onde a Williams está agora, veremos que eles tomaram decisões erradas naqueles momentos e continuaram a fazê-lo.”

Barrichello saiu da Williams em 2011 ficando na época seguinte a dupla Pastor Maldonado e Bruno Senna. Seguiram-se Valtteri Bottas, Felipe Massa, Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Robert Kubica e George Russell. Do lote de pilotos da Williams, apenas Maldonado, Stroll, Sirotkin e Kubica não mostraram o que se desejava deles. A dupla Massa/ Bottas deu bons resultados à equipa e apenas em 2018 e 2019 a Williams apresentou duplas menos capazes (Stroll/Sirotkin e Russell/Kubica, embora esta última com especificidades que devem ser tidas em conta – um estreante e um regresso muito particular).

É verdade que a Williams tem apostado em pilotos com mais capacidade financeira ultimamente mas não será por isso que o declínio da equipa aconteceu. O ponto chave foi 2017, ano em que mudaram a filosofia do carro (passagem de um chassis com baixo apoio aerodinâmico para um chassis com mais apoio), um trabalho mal feito que atirou a equipa para o fundo da tabela e para longe dos prémios chorudos do topo, que teve de 2014 a 2016. A Force India sempre apostou na qualidade dos pilotos e saiu sempre beneficiada e é a prova de que a aposta em pilotos pagantes raramente resulta, mas no caso da Williams parece que os pilotos foram mais vítimas do que culpados.