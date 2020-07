Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5) vencem a primeira ronda do Campeonato da Europa de Ralis, o Rali de Roma. A dupla russa venceu todas as especiais no primeiro dia. No segundo dia, geriram o rali, sem vencer nenhuma especial, terminaram na frente com uma vantagem de 16.1s. No final do