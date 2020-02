F1: Raikkonen e Giovinazzi desvendam Alfa Romeo C39 O nova Alfa Romeo C39 foi apresentado esta manhã em Barcelona, com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi a tirarem as ‘capas’ do seu novo monolugar, a pouco tempo deste rumar à pista para o início dos testes de pré-época. O C39 já tinha sido visto ‘disfarçado’ com uma ‘farda’ especial no o dia de filmagens desporto AutoSport desporto/f1-raikkonen-e-giovinazzi-desvendam-alfa_5e4ce76b84a13912995c7aac





O nova Alfa Romeo C39 foi apresentado esta manhã em Barcelona, com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi a tirarem as ‘capas’ do seu novo monolugar, a pouco tempo deste rumar à pista para o início dos testes de pré-época. O C39 já tinha sido visto ‘disfarçado’ com uma ‘farda’ especial no o dia de filmagens da Alfa Romeo, na semana passada, mas a equipa tinha planeado apenas para Barcelona a apresentação formal do monolugar.

Os dois pilotos da equipa vão querer fazer melhor do que em 2019. O veterano, Kimi Raikkonen alcançou 43 pontos e terminou em 12º lugar na tabela do campeonato da temporada passada, enquanto o seu companheiro de equipa, Antonio Giovinazzi somou 14 pontos e terminou em 17º lugar na sua primeira temporada de F1 a tempo inteiro, com a Alfa Romeo a ficar em oitavo lugar à frente dos restantes clientes da Ferrari, a Haas F1.

Embora tenham mantido a mesma dupla de pilotos para 2020, a equipa recebeu no seu seio o ex piloto da Williams e da Renault, Robert Kubica, que foi confirmado como o piloto de reserva da equipa no final de 2019. O polaco vai pilotar o C39 na manhã de abertura dos testes na Espanha.