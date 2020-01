F1: Racing Point passa a Aston Martin em 2021 Um consórcio liderado por Lawrence Stroll vai investir cerca de 220 milhões de euros em 16,7% de ações da Aston Martin, facto que atenuará fortemente as dificuldades recentes da marca britânica, depois de forte queda nas vendas. Isto significa ainda que em 2021 a Racing Point 1 será renomeada Aston Martin. Lawrence Stroll passa a desporto AutoSport desporto/f1-racing-point-passa-a-aston-martin-em-2021_5e33f914979f2f128ddddbaa





Um consórcio liderado por Lawrence Stroll vai investir cerca de 220 milhões de euros em 16,7% de ações da Aston Martin, facto que atenuará fortemente as dificuldades recentes da marca britânica, depois de forte queda nas vendas. Isto significa ainda que em 2021 a Racing Point 1 será renomeada Aston Martin. Lawrence Stroll passa a ser o novo Chairman da Aston Martin. O atual CEO, Andy Palmer, mantém-se no cargo.

Todo o plano de negócio da Aston Martin será revisto.

Tudo ficou decidido ontem à noite, tendo ficado também a saber-se que iremos ter Aston Martin na Fórmula 1 pelo menos nos próximos 10 anos (a partir de 2021). O patrocínio da Aston Martin à Red Bull Racing mantém em 2020, terminando aí.

A este acordo segue-se uma ‘infusão’ de cerca de 390 milhões de euros na empresa, uma nova emissão de direitos. Tudo somado, são cerca de 600 milhões de euros injetados na empresa em pouco tempo.



A Aston tem programado lançar o Valkyrie hypercar este ano, mas vai adiar os seus previstos carros elétricos (o projeto Rapid E foi supenso), incluindo relançamento da marca premium, Lagonda, até 2025.

O Valhalla será o próximo modelo da marca, a estratégia de motores centrais vai permanecer.

O já existente acordo para o fornecimento de motores por parte da Mercedes à Racing Point, poderá ser reforçado no futuro.

Segundo Lawrence Stroll: “aguardo com expectativa o trabalho com a administração da Aston Martin Lagonda, de modo a rever e melhorar cada aspeto das operações da empresa e espero que possamos investir no desenvolvimento de novos modelos e tecnologias, para além de reequilibrar a produção e dar prioridade à procura face à oferta. Eu e os meus parceiros acreditamos firmemente que a Aston Martin é uma das grandes marcas globais de carros de luxo e acredito que esta combinação de capital, e a minha experiência tanto na indústria automóvel como na construção e desenvolvimento de marcas globais de grande sucesso significará que, com o tempo, atingiremos o potencial da Aston Martin Lagonda”.