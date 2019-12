Fórmula 1: Quem venceu mais Grandes Prémios em cada década? A década está a acabar e nestes últimos anos tivemos três campeões mundiais. Começou com Sebastian Vettel, a ‘limpar’ tudo com a Red Bull entre 2010 e 2013, seguido dos ‘rapazes’ das flechas prateadas, Nico Rosberg em 2016 e os restantes títulos para Lewis Hamilton. Mas, quem será que ganhou mais corridas, em cada década? desporto AutoSport desporto/f1-quem-venceu-mais-por-decadas_5e072f927d80d11be4b34850





A década está a acabar e nestes últimos anos tivemos três campeões mundiais. Começou com Sebastian Vettel, a ‘limpar’ tudo com a Red Bull entre 2010 e 2013, seguido dos ‘rapazes’ das flechas prateadas, Nico Rosberg em 2016 e os restantes títulos para Lewis Hamilton. Mas, quem será que ganhou mais corridas, em cada década?

Começamos pela década de 50, onde a Alfa Romeo era a força dominante, com a primeira batalha pelo título mundial entre Nino Farina e Juan Manuel Fangio, vantagem para Farina. Mas, foi Fangio com 24 vitórias, nas 51 corridas em que participou, quem venceu mais nos anos 50. Atrás de Fangio fica Alberto Ascari, que morre em 1955, mas consegue vencer 13 Grandes Prémios.

Fonte: Arquivo AutoSport

Da década de 50 para os anos 60 e Jim Clark é o homem com mais vitórias, 25 para ser exato. Graham Hill consegue 14 vitórias, enquanto Jack Brabham e Sir Jackie Stewart conseguem 11.

Fonte: Arquivo AutoSport

Anos 70 e Niki Lauda é o grande vencedor com 17 vitórias, mas com Sir Jackie Stewart a ficar atrás apenas por uma. Já no terceiro lugar aparece Emerson Fittipaldi com 14 vitórias nesta década.

Fonte: Arquivo AutoSport

Da época do disco passamos para os loucos anos 80 e as 39 vitórias de Alain Prost dão títulos em 1985, 1986 e 1989 ao francês. Os anos 80 também marcam a chegada de Ayrton Senna ao ‘circo’ da Fórmula 1. O brasileiro, que nesta década apenas vence um título (1988), fica em segundo lugar em termos de vitórias, com 20. Já Nelson Piquet, com três títulos mundiais, consegue o mesmo número de vitórias que Senna.

Alain Prost (à esquerda) no McLaren

Fonte: Arquivo AutoSport

Anos 90 e o fim do milénio. Senna, Prost, Damon Hill estão todos presentes nesta lista, mas quem fica no topo é Michael Schumacher. O alemão vence 35 Grandes Prémios nesta década, contra 22 de Hill, 21 de Senna e 12 de Prost.

Fonte: Arquivo AutoSport

Princípio do milénio e uma nova força dominante emergia. Michael Schumacher e a Ferrari vencem 56 vezes e arrecadam cinco títulos. O alemão não deu hipóteses a ninguém atrás dele ficou Fernando Alonso com 21 vitórias e Kimi Raikkonen com 18 vitórias.

Fonte: Arquivo AutoSport

E por fim, a década que se passou. Vettel, Rosberg e Hamilton foram campeões, mas foi Hamilton quem venceu mais, com 73 vitórias. Vettel consegue 48 vitórias, com Rosberg a fechar o pódio, com 23 vitórias.