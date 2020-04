Lewis Hamilton é o atual campeão da Fórmula 1 e já conta com seis títulos na sua bagagem. Para além de ser um dos melhores pilotos de sempre, Hamilton também é, neste momento, um dos que mais ganha, com os cerca de 45.7 milhões de euros que recebe, por ano, da Mercedes. Assim sendo, o britânico já é um dos atletas mais ricos do planeta, mas, a sua riqueza não advém só do seu contrato.

Mas, antes de percebemos quanto vale o campeão, vamos à sua história na competição. Lewis Hamilton chegou à Fórmula 1 em 2007, pela mão da McLaren. Na primeira temporada lutou até ao fim pelo título de campeão do mundo com Kimi Raikkonen e o seu colega de equipa Fernando Alonso. Com a saída de Alonso da McLaren, em 2008, Lewis Hamilton tornou-se campeão do mundo pela primeira vez.

Em 2013, juntou-se à equipa da Mercedes e a partir daí fez história. Venceu em 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, apenas sendo batido em 2016 pelo companheiro de equipa na altura, Nico Rosberg. Agora, o britânico está a um título mundial de igualar Michael Schumacher, que tem sete títulos de campeão.

Com um história tão gloriosa, Hamilton não fez a sua fortuna apenas do salário que recebe na Fórmula 1. Para além do contrato com a Mercedes, que acaba este ano, Hamilton tem muitos patrocinadores: Relógios IWC, Monster Energy Drinks, L’Oreal, Bose, Puma, MV Agusta Motorcycles, Bombardier Recreational Products, Sony e o Gran Turismo.

Recente, a revista Forbes estimou que a combinação desta marcas acrescenta cerca de 17 milhões de euros ao seu salário da Mercedes. Com Hamilton cada vez mais envolvido no mundo da moda e da música, com colaborações com a Tommy Hilfiger e Christina Aguilera, os números devem subir mais ainda.

A conclusão é de que Hamilton está entre as 700 pessoas mais ricas para o Sunday Times, com uma estimativa de valer cerca de 213 milhões de euros.