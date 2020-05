A Fórmula 1 prepara-se para publicar um calendário de oito corridas com que espera reiniciar na temporada 2020, as fábricas de F1 começaram a reabrir esta semana, após um longo período de paragem, e a pouco e pouco vai tentar-se chegar à normalidade possível. Ainda com mais dúvidas do que certezas, para já as primeiras corridas serão disputadas sem público nas bancadas, sendo que outras medidas serão tomadas mais lá para a frente, dependendo da evolução da pandemia.

Segundo se diz nos bastidores, acredita-se que o calendário será oficialmente publicado em 1 de junho. Depois das duas corridas na Áustria, o plano passa por dois Grandes Prémios consecutivos em Silverstone, no início de agosto, isto depois da federação britânica o Motorsport UK, ter dado luz verde para o reinício das corridas no país: “Sempre dissemos que, quando as condições fossem as certas, tomaríamos uma decisão responsável para retomar o desporto automóvel, a fim de sustentar o desporto, o emprego e a economia”, disse o patrão do Motorsport UK, David Richards.

Barcelona, Spa e Monza devem completar o calendário das oito corridas previstas até setembro, com Hockenheim alegadamente em standby, caso alguma das corridas falhe.

Alex Wurz, chefe do GPDA (Grand Prix Drivers Association) disse que os pilotos apoiam o plano de relançamento das corridas: “Ninguém no desporto automóvel é adepto de corridas de sem espectadores, mas esta é uma forma de nos fazer voltar à pista mais cedo do que se esperássemos por corridas com gente nas bancadas. Estou em contacto constante com todos os pilotos e todos eles aceitam isso”, acrescentou Wurz, que serve de porta-voz dos pilotos.