F1, Pierre Gasly acha que a Red Bull fez bem em mantê-lo Pierre Gasly é de opinião que a Red Bull fez bem em manter-lhe o lugar na Toro Rosso, equipa que como se sabe irá ser renomeada Alpha Tauri em 2020. O seu percurso tem sido marcado por altos e baixos e depois duma prometedora época de estreia na Toro Rosso, o francês foi promovido à desporto AutoSport desporto/f1-pierre-gasly-acha-a-a-red-bull-fez-bem-em-_5dfcd9934e76e5796b22b9c0





Pierre Gasly é de opinião que a Red Bull fez bem em manter-lhe o lugar na Toro Rosso, equipa que como se sabe irá ser renomeada Alpha Tauri em 2020. O seu percurso tem sido marcado por altos e baixos e depois duma prometedora época de estreia na Toro Rosso, o francês foi promovido à equipa principal, a Red Bull Racing, mas ter como companheiro de equipa, Max Verstappen, foi demais para Gasly, pois o termo de comparação é o mais difícil de todo o plantel de F1.

“Conheço o Max desde os nossos tempos no karting, sei como ele é rápido numa única volta e mesmo nas corridas. Ele teve muito bom desempenho durante as primeiras doze corridas do ano, o nível que eu esperava dele. Já eu, nem estive perto. Penso que se tivéssemos feito mais por isso, tínhamos tudo o que precisávamos para fazer tudo funcionar”.

Mas as coisas não correram bem e a Red Bull despromoveu Gasly para Toro Rosso, confirmando-o na equipa de Faenza para 2020: “Nos últimos sete anos tenho sido sempre super competitivo, exceto estes seis meses na Red Bull. E isso é frustrante, pois não conseguimos fazer as mudanças necessárias. No entanto, tendo em conta o que fiz com a Toro Rosso desde Spa, acho que o lugar é completamente merecido”, disse.