(A não ser que esteja muito enganado) “Coloco Lewis Hamilton acima de pilotos como Ayrton Senna e Michael Schumacher como GOAT (Greatest Of All Times). Quem o diz é obviamente, o antigo comentador de Fórmula 1, Murray Walker. O “A não ser que esteja muito enganado” acrescentámos nós já que foi por aí que Murray Walker ficou conhecido, sendo épicos os seus enganos em direto, que mesmo assim ficaram muito longe de impedir que fosse um dos dos melhores, se não o melhor comentador de F1 de todos os tempos da Fórmula 1.

Walker, que comentou F1 durante quatro décadas incluindo, claro a totalidade das carreiras de Senna e a maioria da de Schumacher, foi questionado sobre quem seria para si o melhor piloto de todos os tempos da F1, no podcast Fast Lane: “[Juan Manuel] Fangio deu muitas tareias, Jim Clark, Sir Jackie Stewart – eu podia continuar, mas qual é o melhor que realmente não sei. Eu costumava dizer Fangio. Acho que vou ter de dizer muito em breve Lewis Hamilton. Se olharmos para ele em termos de estatísticas, ele já tem mais poles do que Michael Schumacher. Ele tem pelo menos três anos para continuar a somar. Penso que estatisticamente ele vai tornar-se o maior. Mas ele também é, na minha opinião, e isto é muito controverso, melhor do que Schumacher ou Senna porque ambos, Schumacher e Senna, adotaram, em vários momentos da sua carreira, tácticas de condução altamente discutíveis.

Como quando Schumacher parou deliberadamente no Mónaco para evitar que [Fernando Alonso] obtivesse a pole position, ou como colidiu com Villeneuve em Jerez em 1997, como Senna fez com [Alain] Prost em 1990 no Japão. Lewis Hamilton nunca fez nada parecido com isso. Ele é sempre muito limpo, como um assobio. É extremamente simpático, gigantesco e talentoso, e acho que nunca vimos ninguém como ele. Penso que ele pode reivindicar o primeiro lugar no debate do “o maior de todos os tempos”.

É esta a opinião de Murray Walker. “A não ser que esteja muito enganado” é esta a opinião dele.