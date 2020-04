F1, Martin Brundle: “Poderemos ter um plano C ou D”

A F1 apresentou um rascunho do que pretende para a época 2020. Com uma janela temporal definida, os responsáveis apresentaram os traços gerais do plano B. Mas Martin Brundle deixou um aviso. A situação tem estado a evoluir favoravelmente nos países da Europa, com o fim de algumas medidas de restrição. Mas o regresso à