A especulação sobre a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari continua, apesar dos sinais cada vez mais fortes da sua permanência na Mercedes.

O piloto britânico usou as redes sociais para negar qualquer tentativa de mudança para a Ferrari. Hamilton foi claro nas suas palavras, que demonstram a sua vontade em permanecer na estrutura germânica, respondendo a uma publicação que dizia que as esperanças de mudança para a Ferrari tinham diminuído, com o avançar das negociações entre a Scuderia e Sebastian Vettel :

“Primeiro, não há sonho de correr por outra equipa. Estou na minha equipa de sonho. Segundo, não há nada no meu caminho, pois não estou a tentar mudar-me. Estou com as pessoas que se importaram comigo desde o primeiro dia. Somos a melhor equipa! “

O cenário da mudança para Maranello é cada vez mais distante para Hamilton. Toto Wolff já admitiu que deverá ficar na Mercedes o que levará Lewis Hamilton a ficar também. A ida para a Ferrari neste momento parece cada vez menos provável.