O piloto da Haas, Kevin Magnussen, diz que apesar da pandemia coronavírus (COVID-19) estar a ter um impacto grande na Fórmula 1, nada vai mudar na ordem dos carros do pelotão.

“Agora só podemos adivinhar se esta pausa beneficiou alguém. Neste momento, as fábricas estão fechadas, por isso ninguém pode desenvolver os carros. Mas, quando abrirem, as equipas grandes estarão sempre em vantagem.”

Apesar de durante as corridas os trabalhadores serem limitados, Magnussen diz que isso não vai fazer diferença.

“Não acho que isso dê vantagem a alguém. As pessoas que as grandes equipas não trazem para as corridas vão continuar a estar na fábrica.”