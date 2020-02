F1: Haas mostrou o seu VF-20 A Haas F1 pousou para as câmaras esta manhã com o seu VF-20, com o dinamarquês Kevin Magnussen a preparar-se para guiar o carro hoje. O sol mal tinha nascido no Circuito da Catalunya-Barcelona, já os homens da Haas ‘enchiam’ o pit lane de ‘curiosos’. Foi rápida a forma como a equipa fez o que desporto AutoSport desporto/f1-haas-mostrou-o-seu-vf-20_5e4cecb79183311287a0e28d





Foi rápida a forma como a equipa fez o que tinha a fazer. Abriram a boxe, trouxeram o carro cá para fora, tiraram a capa, posaram para as fotos. Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Guenther Steiner e o proprietário da equipa, Gene Haas, disseram algumas palavras de circunstância e já está. Kevin Magnussen confessou estar otimista com esta temporada, depois da difícil época do ano passado. Já Romain Grosjean, que pilotou o carro durante o shakedown do início desta semana, diz que tem um bom pressentimento.