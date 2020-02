F1: Grande Prémio do Vietname em perigo? O Vietname colocou uma área do seu país em que residem cerca de 10.000 pessoas de quarentena em virtude do coronavírus, na região agrícola de Son Loi, perto de Hanói, depois de terem sido detetados seis casos de contágio do vírus. Esta é a primeira quarentena em massa que tem lugar fora da China, desde desporto AutoSport desporto/f1-grande-premio-do-vietname-em-perigo_5e452e70e83a5312a7410bee





O Vietname colocou uma área do seu país em que residem cerca de 10.000 pessoas de quarentena em virtude do coronavírus, na região agrícola de Son Loi, perto de Hanói, depois de terem sido detetados seis casos de contágio do vírus.

Esta é a primeira quarentena em massa que tem lugar fora da China, desde que o vírus surgiu, no final de dezembro, e tendo em a corrida de 5 de abril do Mundial de Fórmula 1 que está prevista para Hanói, que reforçamos fica a 40 Km da zona agora de quarentena, isto não é um bom sinal para a corrida.

A polícia está a avisar as pessoas que querem entrar em Son Loi, que não poderão sair da área agora de quarentena. Os casos conhecidos tiveram origem numa trabalhadora que foi enviada para Wuhan, na China central, onde o vírus teve origem. Foram criados postos de controlo em torno dos seis vilarejos que compõem Son Loi, revelou a Agence France Presse.